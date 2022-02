Medvedev vence en dos sets a Nishioka y saca billete para las semifinales

Acapulco (México), (EFE).- El ruso Daniil Medvedev, que amanecerá el lunes como número uno del tenis mundial, derrotó por 6-2 y 6-3 al japonés Yoshihito Nishioka y se clasificó a las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis, en Acapulco.

Aunque no tuvo su mejor rendimiento con el servicio, que le quebraron tres veces, Medvedev necesitó apenas 1 hora 10 minutos para dejar fuera al asiático, que no se dio por vencido, hizo buenas jugadas en la red y por momentos obligó a su rival a mostrar su mejor tenis.

Apenas en el segundo juego, Daniil, campeón del Abierto de Estados Unidos, quebró. Luego hizo daño con su revés a dos manos y, aunque el asiático rompió el saque del ruso en el tercer juego, después fue superado.

Para el segundo set, Nishioka salió a buscar el partido; quebró en el primer juego y aunque no pudo confirmar, volvió a romper en el tercero para, después de su turno de saque, ponerse delante por 3-1.

A partir de ahí el primer favorito del torneo reaccionó, quebró en el sexto ‘game’ y volvió a hacerlo en el octavo para firmar su pase a la semifinal en la que enfrentará el mejor entre el español Rafael Nadal y el estadounidense Timmy Paul, 39 del ránking mundial.

Nadal buscará ante Paul su decimotercera victoria consecutiva del año para acceder a la fase de los cuatro mejores en la que tendrá a un Medvedev con animo de desquite, luego de haber perdido con el manacorí la final del Abierto de Australia.

El Abierto mexicano, torneo categoría 500 de la ATP, está dotado de una bolsa de premios de un millón 832.890 dólares y empezó con cinco de los seis mejores jugadores del mundo.

Este jueves, en el horario de la noche tendrá los otros dos duelos de cuartos, entre el griego Stefanos Tsistipas, tercer sembrado, y el estadounidense Marcos Girón y con el británico Cameron Norrie, sexto cabeza de serie, ante el alemán Peter Gojowczyk.

Con la etiqueta de torneo 500 de la ATP, Acapulco es el torneo más prestigioso en América Latina, uno de los preferidos por los jugadores.