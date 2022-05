Mocedades se reinventa: “Nosotros no somos suertudos, somos trabajadores”

Ciudad de México, (EFE).- Convencidos de que el éxito de su música está en el “trabajo duro” y no en “la suerte”, los actuales integrantes del grupo español Mocedades se reinventan con “Infinito Duets”, un disco de colaboraciones con artistas como Gloria Trevi, Morat, David Bisbal y Emmanuel, entre otros.

“La suerte no es hierba que crece en el campo, se encuentra, se busca y se da trabajando. A todos los que dicen que nosotros somos unos suertudos, nosotros les tenemos que decir que somos muy trabajadores, gente con ganas de superarnos a nosotros mismos y ademas de querer seguir haciendo el nombre (de Mocedades) grande”, cuenta en entrevista con Efe José Miguel González.

Cuando la pandemia llegó en el 2020, los seis integrantes que componen a la agrupación nacida en la década de los 60 no pudieron evitar pensar “¿será que algún día volveremos a México?”, relata González.

Y la pregunta se respondió un par de años después y ahora el cantante puede asegurar orgulloso que: “mientras Mocedades siga cantando, México estará presente”.

DE MORAT A GLORIA TREVI

Según González, nada tiene que ver Morat con Il Divo, de la misma manera que Gloria Trevi y Emmanuel distan mucho de tener cosas en común, sin embargo, esos artistas y otros más conviven en el disco en el que renovaron algunos de sus éxitos más queridos con la intención de llegar a los más jóvenes.

“El disco tiene nuestro propio sello, el asunto es que ellos (los artistas invitados) hacen música muy diferente y creo que el éxito está en la mezcla de estilos”, asegura José María Santamaría.

La idea nace durante el confinamiento que generó la pandemia de la covid-19 y aunque ya fue develado el disco, los integrantes mencionan que se trata solamente de la primera parte de un proyecto que parece que será “infinito”, pues tan solo en su repertorio los músicos cuentan con más de 300 canciones, según cuenta González.

Si bien el disco comienza con “Amor de hombre”, la colaboración junto a Trevi, confiesan que la canción no fue el primer dueto que grabaron, el cual aún no ve la luz pues será parte de la segunda entrega del proyecto, pero por ahora cada quien confiesa cuál es su tema preferido de esta producción.

El de Idoia Uranga es “¿Quién te cantará?” junto a David Bisbal, pues recuerda que ese fue uno de los temas que le tocó a ella presentar al público por primera vez; el de Rosa Rodríguez es precisamente el de Trevi, José Miguel González resalta “Mitechu mía” con Il Divo porque fue el último trabajo que el fallecido cantante Carlos Marín, integrante del trío, grabó.

Por su parte Toni Menguiano elige “Amor de hombre” con Emmanuel y José María Santamaría “Los amantes” que grabaron con el pianista Arthur Hanlon.

Y no pueden dejar de resaltar el trabajo de Ana Torroja en “Secretaria”, o el de Morat con “Sobreviviremos”, quienes los habían halagado en el pasado cuando versionaron para su primer disco el tema “Eres tú”.

UN HOMENAJE A MANZANERO

Mocedades planea comenzar su gira en México en septiembre empezando por Yucatán, que vio nacer al compositor mexicano Armando Manzanero (1935-2020) y en donde planean hacer un “pequeño homenaje” al autor de “Adoro”, quien aseguran fue un gran amigo.

Pero Manzanero no será el único homenajeado, pues no dejan de reconocer la presencia de sus seguidores por lo que incluso en el disco prepararon la canción “Después de 50 años”, en donde aprecian la persistencia de sus fanáticos durante su historia de más de medio siglo.

“Es una canción compuesta por Jacobo Calderón y es un agradecimiento a tantos años y al público que ha estado fielmente en los conciertos y comprando nuestros discos. La letra habla de los títulos de nuestras canciones y a nosotros es un tema que nos fascina”, cuenta Rosa Rodríguez.

Hasta ahora su gira por México contempla nueve ciudades, entre las que se encuentran Guadalajara, Monterrey y el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México.