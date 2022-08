Muere Olivia Newton-John, la rubia que conquistó los corazones con “Vaselina”

Los Angeles.- (Notistarz).- La actriz Olivia Newton John recordada por su papel en la película “Vaselina”, al lado de John Travolta, falleció el pasado lunes a los 73 años en su rancho del Sur de California tras perder una batalla de tres décadas contra el cáncer de seno.

John Easterling, su esposo confirmó la noticia en un comunicado en la cuenta de Facebook de la artista en el que indicó que la actriz “murió pacíficamente… rodeada por familiares y amigos” y pidió “respeto a la privacidad de la familia durante este difícil momento”.

Se desconoce la causa oficial de su muerte, pero la cantante había mantenido una lucha contra el cáncer de seno desde que le volvió a aparecer en el 2017.La actriz nació el 26 de septiembre de 1948 en Cambridge, Reino Unido. Fue hija de una judío-alemana y de padre británico. En 1953 se mudó a Melbourne con su familia, porque a su padre le ofrecieron trabajo en una escuela del lugar.

A los 11 años se separó de su papá y regresó a Reino Unido en compañía de su madre. Varios años después, en 1970, grabó su primer sencillo en 45 revoluciones denominado “If not for you”, gracias a su encuentro con Cliff Richard en un programa de televisión.

Ese mismo año, la actriz debutó en cine con la comedia musical “Tomorrow”, de Val Guest. En 1971 se trasladó a Estados Unidos, donde alcanzó fama como cantante de música pop y country.A lo largo de su carrera sus canciones lograron en cinco ocasiones el primer puesto en las listas de ventas, una de ellas fue “Physical”.

La artista obtuvo el papel protagónico de “Sandy” en la película “Vaselina” (1978), lo que le dio fama internacional, junto con su compañero John Travolta, quien dio vida a “Danny”.

En 1984 contrajo matrimonio con el actor italiano Matt Lattanzi, con quien dos años después procreó a una niña llamada Chloe.

Después de 11 años de unión, la actriz y Matt se divorciaron. Apareció en películas como “Xanadu” (1980), de Robert Greenwald; “Tal para cual” (1983), de John Herzfeld; “She’s having a baby” (1988) y “Una mamá para Navidad” (1990), de George Miller.

Además, grabó varios discos, entre ellos “Olivia” (1972), “Let me be there” (1973), “Long live love” (1974), “Clearly love” (1975), “Come on over” (1976), “Totally hot” (1979), “Soul kiss” (1985), “The rumour” (1988) y “The main event” (1998).

En 1992, la actriz se declaró en bancarrota. Un año antes, su padre falleció de cáncer en el hígado, el mismo día en que a ella le diagnosticaron del mismo mal, pero en el seno, por lo que poco después tuvo una mastectomía parcial y seis meses de quimioterapia.

Tres veces tuvo que luchar contra el cáncer, en dos ganó la férrea voluntad de la artista.