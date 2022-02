Niemann suma su segundo torneo PGA y Morikawa roza el número 1 del mundo

Redacción deportes, (EFE).- Joaquin Niemann conquistó el torneo de golf The Genesis Invitational, su segundo en el circuito americano, con un total de 265 golpes, después de aguantar la presión en los últimos hoyos que ejerció el estadounidense Collin Morikawa, que a punto estuvo de arrebatar el campeonato al chileno y el número 1 de la clasificación mundial al español Jon Rahm.

Niemann (63 63 68 71) se mostró nervioso en esta última ronda en el The Riviera Country Club de Pacific Palisades (California, EE.UU.) y terminó en tablas su participación después de anotar en su última cartulina un eagle -hoyo 11, par cinco- y un birdie por tres bogeys, mientras de reojo veía como Morikawa (67 67 68 65) se acercaba y ponía en peligro su triunfo, que finalmente añadió al conseguido en septiembre de 2019, el Greenbrier Classic.

Morikawa pudo meter incluso algo más de presión sobre el chileno si hubiera acertado con el putt en el último hoyo para quedarse a un solo impacto de él. El estadounidense, con todo, realizó un soberbio recorrido en el que sumó un eagle -hoyo 10, par cuatro- y cinco birdies por un bogey, que le dejaron, igualado con Cameron Young (66 62 69 70), en segunda posición con 267 golpes, y más cerca del cetro mundial, que una semana más seguirá en manos de Rahm (69 73 70 65) que hoy firmó su mejor resultado.

Reacción de Rahm que llegó tarde, aunque se despidió con buen sabor de boca. El vizcaíno no cometió errores y consiguió un eagle en el hoyo 17 -par cinco- y cuatro birdies, para acabar con 277 impactos en el vigésimo primer puesto junto al colombiano Sebastián Muñoz (70 66 69 72) y el argentino Emiliano Grillo (69 70 65 73), mientras que el chileno Mito Pereira (70 68 68 70), con un golpe menos, concluyó décimo quinto.

Sergio García (71 68 69 72) no estuvo acertado y terminó uno sobre el par del campo. El español acumuló 280 golpes, al igual que los mexicanos Abraham Ancer (69 72 68 71) y Carlos Ortiz (68 71 68 73).

El torneo ha repartido 12 millones de dólares en premios -1,6 millones para el ganador- y 550 puntos de la FedExCup.