Ocasio Cortez dice es “inaceptable” la situación de los niños en la frontera

Nueva York, (EFE News).- La congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez ha catalogado de “inhumanas” y “bárbaras” las condiciones en las que el Gobierno del presidente, Joe Biden, mantiene a los menores migrantes que han llegado a la frontera con México sin la compañía de su padre o tutor legal (UAC, en inglés).

Tras ver las imágenes publicadas en los últimos días de los centros donde se mantiene a los menores antes de entregarlos a allegados o familias de acogida en EE.UU., la representante también tachó en un foro virtual este miércoles por la noche las condiciones de “espantosas” e “inaceptables”.

Esta semana se publicaron vídeos y fotografías del centro de detención de Donna, en Texas, donde cerca de 4.000 personas, en su mayoría niños y familias con pequeños, tienen que esperar durante días en unas instalaciones preparadas para acoger solo a 250 personas, lo que les obliga a dormir en el suelo sobre colchonetas.

Ocasio Cortez criticó las décadas de política exterior de Estados Unidos con Centroamérica, que, en su opinión, han contribuido a perpetuar la crisis de sus residentes, desesperados por la pobreza y la violencia, que les empujan a emigrar al norte.

“El hecho de que esto siga ocurriendo es un fracaso político de ambas partes” de los países, aseguró y afirmó que no se trata “de una invasión”.

“La política exterior de Estados Unidos ha contribuido a la desestabilización de estas regiones desde donde los niños están huyendo. Tenemos décadas de políticas exteriores intervencionistas que han contribuido a esta situación”, insistió en la noche del miércoles en el foro, de acuerdo con el diario New York Post.

Miles de niños han llegado en las últimas semanas a la frontera y la administración Biden está permitiendo que se queden en el país mientras se desarrolla su caso de petición de asilo.

Eso obliga al Gobierno a acogerlos durante días en centros de detención de la Patrulla Fronteriza, primero, y después en albergues, también atestados, del Departamento de Salud, encargado de los trámites antes de liberarlos.

El propio secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha admitido que “la situación en la frontera del suroeste es difícil”.

La congresista criticó la situación en la frontera luego de haber sido acusada de respaldar a Biden luego de haber criticado las políticas de inmigración del expresidente Donald Trump.

Ocasio Cortez visitó centros de inmigración en 2019 bajo la Administración Trump y los calificó como “campos de concentración”. Y aunque aseguró que esas políticas eran más duras que las Biden también afirmó que no quiere “excusar a nadie” por las condiciones en que están los niños actualmente.

Igualmente culpó a un sistema lento de procesamiento y verificación en la frontera como el responsable de apilamiento de casos que ha llevado a las condiciones inhumanas que vio en las imágenes.

“Deberíamos estar haciéndolo mejor ahora” bajo Biden, aseguró la demócrata, que opinó que a las familias que fueron separadas en la frontera bajo el Gobierno de Trump se les debe resarcir.

Aunque criticó la situación en la frontera también aseguró que Biden está tratando de resolver el problema.

