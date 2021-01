Partidarios de Trump preparan “manifestación salvaje” en Washington

Washington, (EFE News).- Media docena de grupos fieles a Donald Trump han convocado para el miércoles en Washington una manifestación que el presidente saliente ha descrito como “salvaje” y que coincidirá con la reunión del Congreso para la cuenta formal y final de los votos del Colegio Electoral, que dan al demócrata Joe Biden la victoria en las elecciones de noviembre.

Trump, quien ha batallado y perdido en tribunales sus querellas por supuesto fraude en las elecciones del 3 de noviembre, añadió a su desprecio por el escrutinio las presiones para que la autoridad electoral de Georgia “encuentre” los votos que nieguen en ese estado el triunfo de Biden.

En un mensaje en su cuenta de Twitter Trump ha insistido en que “es estadísticamente imposible” que haya perdido las elecciones del 3 de noviembre, y se ha referido a la concentración en Washington.

“Gran protesta en DC el 6 de enero. ¡Estén presentes, será salvaje!”, escribió el fin de semana.

Diferentes facciones que son fieles a Trump se presentan como organizadoras de la marcha en la capital y una de ellas, March for Trump, ha convocado a sus seguidores indicando que “le toca a la ciudadanía estadounidense” impedir el fraude electoral.

El Departamento de Justicia y las autoridades electorales de los estados -incluidos los que tienen gobierno republicano- han indicado que no hay evidencias de un fraude electoral generalizado y han reconocido los resultados que dieron a Biden más de 80 millones de votos frente a unos 74 millones de votos de Trump.

“Junto con el presidente Trump haremos cualquier cosa que sea necesaria para garantizar la integridad de esta elección por el bien de la nación”, afirma el grupo en su página web.

Por su parte, Million MAGA March, que se proclama como organizador oficial de la manifestación, ha invitado a sus simpatizantes a “tomar parte en el mayor acto político de Trump en la historia de Estados Unidos, con un mensaje Twitter acompañado de símbolos con la bandera del país, signos de admiración y una explosión.

También han prometido su participación milicias como Three Percentes, Proud Boys y Oath Keepers que ya están movilizando caravanas con estancias en varias ciudades de todo el país en su marcha hacia Washington DC, donde tendrán prohibido portar armas de fuego, cono han hecho en otras demostraciones.

El grupo TheDonaldWin, en su portal de internet, ha invitado a los participantes a que “traigan sus armas” y, en la preparación para la jornada, las autoridades han colocado carteles en las áreas donde se realizará la manifestación recordando la prohibición de armas de fuego en la capital de Estados Unidos.

“A los miembros del público y a cualquier persona que participe en las demostraciones se les recuerda que la ley del Distrito prohíbe el porte de un arma de fuego a menos de 300 metros de cualquier actividad política”, señaló la alcaldesa Muriel Bowser en una declaración.

Bowser añadió que “bajo la ley federal es ilegal la posesión de armas de fuego en los predios del Capitolio y en áreas del Servicio Nacional de Parques, tales como la Freedom Plaza, la Elipse y el Mall Nacional”.

Miles de simpatizantes de Trump desfilaron en Washington DC a mediados de diciembre, muchos de ellos con vestimenta de combate, y al anochecer al menos cuatro personas fueron apuñaladas cerca de un bar que se ha convertido en sitio de reunión del grupo Proud Boys.

“Es un momento de mucho miedo”, dijo en declaraciones a la televisión local Susnara Taylor, portavoz del grupo refusefascism.org. “Es de miedo tanto por la seguridad inmediata de la gente en las calles como, aún más, para el futuro”.

“Nos preocupan mucho los manifestantes violentos que vienen a la ciudad”, agregó. “La última vez que estuvieron aquí atacaron a peatones inocentes. Éste es el terrorismo de supremacía blanca y sabiéndolo, Donald Trump repetidas veces los ha elogiado y a convocado a esta gente para que inunden las calles”.

Enrique Tarrio, líder de Proud Boys, anunció en una declaración en la plataforma de redes sociales Parler, que los miembros de su grupo asistirán a las manifestaciones el miércoles “con una diferencia”.

“Los Proud Boys saldrán a la calle en número sin precedentes, pero esta vez con una diferencia -explicó-. No usaremos nuestro uniforme tradicional negro y amarillo. Estaremos de incógnito y estaremos dispersos por todo el centro de Washington DC en pelotones más pequeños”, dijo.

