Wisin y Yandel cerrarán su carrera como dúo con una gira “de altura”

San Juan, (EFE).- Wisin y Yandel, el dúo urbano latino de mayor trascendencia, dice a Efe que cerrará su carrera como grupo después de casi 25 años con una gran gira y un nuevo álbum, “La Última Misión”, cuyo primer sencillo, “Recordar”, se estrena este jueves.

Este disco, que esperan publicar en la primavera de 2022, era necesario para “cerrar este ciclo de manera correcta”, según aseguró Juan Luis Morera, nombre de pila de Wisin, sobre el fin del dúo pero no de sus carreras en solitario.

Esta sería la segunda separación del llamado “Dúo de la historia” del reguetón, que en 2014 decidió apostar por sus carreras independientes, pero que se reencontró en 2019 para lanzar el disco “Los Campeones del Pueblo / The Big Leagues”.

“Yo siempre voy a estar envuelto en la música. Retirarnos en la música nunca va a pasar. Yo lo que hago es lo que amo, que no es trabajo, sino algo que disfruto”, subrayó Wisin.

“LA ÚLTIMA CARRERA”

Esta próxima gira, según Yandel, la tenían organizada antes de la pandemia pero, con el disco nuevo ya casi terminado, pues era el momento oportuno para lanzar el mismo y llevar a cabo las presentaciones.

“Yo pienso que a Wisin y Yandel le estamos dando la última carrera. Nos quedan energías, carrera y vamos a ver qué pasa. Somos viciosos de la música y vamos a seguir haciendo música”, aseguró.

En opinión de Wisin, “después de tantos años de sacrificio”, desde sus inicios en 1998 con su primer tema incluido en el disco “DJ Dicky, No Fear 3”, ya era tiempo para clausurar a lo grande un capítulo entre ambos.

“Estamos preparando un ciclo de altura para llevar nuestro espectáculo. El año 2022 y principio de 2023 serán de muchos conciertos en ciudades nuevas y otras que ya hemos ido para compartir nuestros éxitos”, indicó el también conocido como “El sobreviviente”.

Para marcar el cierre de un ciclo de Wisin y Yandel, estos lanzaron este jueves “Recordar”, el primer corte de su próximo disco, “La Última Misión”.

CREADO POR DJ GUETTA

El tema no se encamina por la vía del reguetón, sino al ritmo del afrobeat y ha sido creado por DJ Guetta, uno de los “discjockeys” más reconocidos a nivel mundial.

“Es un estilo refrescante, y en el que traemos esos recuerdos de lo que son Wisin y Yandel”, dijo Llandel Veguilla, nombre de pila de Yandel.

“Recordar” es una canción que evoca la nostalgia de una relación del pasado y un himno a la celebración de las personas significativas en nuestras vidas.

“Fue una vibra muy bonita. Venimos con un buen trabajo”, aseguró Yandel sobre el sencillo, cuyo video musical fue dirigido por Jessy Terrero y filmado en un barrio en Santo Domingo, capital de República Dominicana.

EL NUEVO DISCO TENDRÁ “A LOS GRANDES DE LA MÚSICA”

Sobre el próximo disco del dúo, “La Última Misión”, Wisin sostuvo que “está casi listo” y que tendrá de invitados “a los grandes de la música”.

“Queremos terminar con los mejores”, aseveró, aunque sin adelantar nombres.

Fue en su localidad natal de Cayey, en la zona central y montañosa de Puerto Rico, donde este dueto se conoció y arrancó su carrera musical.

En sus más de dos décadas de carrera, el dúo ha grabado diez discos y ha ganado múltiples premios, incluyendo un Grammy y dos Grammy Latinos.

También se ha consagrado como el grupo con la mayor cantidad de conciertos -25- en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, la principal sala de la isla, donde marcaron el hito de realizar ocho presentaciones consecutivamente en diciembre de 2019 como parte de su gira “Como Antes Tour”.

“La realidad es que yo amo a Wisin y Yandel, amo mi marca. Son tantos años de sacrificio y trabajo que nadie lo va a borrar, pero hay que pensar responsable”, admitió Wisin, quien recientemente se convirtió en padre nuevamente.