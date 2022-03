Wisin & Yandel y el reguetón, protagonistas en los Premios Latinos BMI

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los puertorriqueños Wisin & Yandel, uno de los dúos más influyentes de la música urbana, recibieron este martes un gran homenaje en la 29 edición de los premios Premios Latinos BMI.

Como reconocimiento a sus más de dos décadas de trayectoria, en la que han sentado muchas de las bases del género reguetón, la organización les entregó el premio Presidente, que en años anteriores ha sido para artistas como Carlos Vives, Gloria Trevi, Juanes, Luis Fonsi, Mario Quintero, Pitbull y Sergio George.

“Este tipo de premios nos dice que estamos trabajando bien. Somos privilegiados, de los pocos artistas que llevan dos décadas y aún siguen vigentes”, dijeron a Efe Wisin & Yandel en la alfombra roja de la ceremonia, celebrada en el hotel Beverly Wilshire de Los Ángeles

El dúo valoró que el reguetón, género al que ellos comenzaron a dar forma a finales de los años 1990 y que en la actualidad es uno de los más escuchados en todo el mundo, esté recibiendo cada vez más respeto de la crítica y de la industria musical tras un comienzo difícil.

“Nos ha tomado tiempo, pero está tomando un giro bonito”, admitieron.

Además, señalaron la capacidad que este estilo de música tiene para mutar y añadir nuevos sonidos y estilos, siempre “respetando la base y raíz” pero “incorporando fusiones de otros ritmos”.

Los Premios Latinos BMI los organiza la entidad de gestión de derechos de autor Broadcast Music Inc. (BMI) con el foco puesto en los compositores que están detrás de los temas más exitosos de la música latina.

Su presidente, Mike O’Neill, destacó la influencia de Wisin & Yandel, que según O’Neil está presente en “artistas y compositores de todo el mundo”, gracias a canciones como “Rakata”, “Algo me gusta de ti” y “Noche de Sexo”.

El grupo, tras una breve separación, volverá a estrenar nueva música bajo el álbum “La última misión”, que se publicará entre abril y pondrá punto final a una trayectoria de dos décadas.

EL TALENTO DE PUERTO RICO TRIUNFA EN EL RESTO DE PREMIOS

Además de Wisin & Yandel, el talento puertorriqueño demostró su importancia en la música latina y se hizo con un gran número de galardones.

Así, el productor y compositor Tainy se hizo con el título de Compositor del Año gracias a un impresionante currículum que incluye nueve de los temas más escuchados de 2021 y colaboraciones con Bad Bunny, Kali Uchis y Rosalía, entre otros cantantes.

Tainy está detrás de éxitos como “Caramelo,” “Dákiti,” “La Noche de Anoche,” “La Nota,” “La Santa,” “Safaera,” “Telepatía,” “Un Dia (One Day)” y “Yo Perreo Sola”.

Precisamente “Dákiti”, compuesta por Tainy,Egbert Rosa “Haze,” La Paciencia y Nydia Yera Laner, se coronó como la canción del año.

El tema, interpretado por Bad Bunny y Jhay Cortez, se ha convertido en un auténtico fenómeno global que suma más de mil millones de reproducciones en la plataforma Spotify.

En el apartado de regional mexicano, “Con Tus Besos” de Pedro Tovar fue la canción del año, mientras que Omar Tarazón fue reconocido como compositor del año de la música regional mexicana por canciones como “Altamente Probable,” “La Casita,” “Qué Maldición” y “Somos Los Que Somos”.