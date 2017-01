Evite el robo de identidad; reconozca las estafas de “phishing “

Simplemente preguntar. Esta es la forma más fácil para un ladrón de identidad robar su información personal.

Cada día, las personas se convierten en víctimas de estafas de pesca de información o phishing a través de correos electrónicos, textos o por teléfono, cuando equivocadamente proveen datos importantes. A su vez, los delincuentes cibernéticos intentan usar esos datos para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas o cometer otros delitos.

El Servicio de Impuestos Internos, las agencias estatales de impuestos y la industria de profesionales de impuestos, socios en la lucha contra el robo de identidad, lo exhortan a que aprenda a reconocer y evitar las estafas de phishing.

Necesitamos su ayuda en la lucha contra el robo de identidad. Es por esto que como parte de los esfuerzos de la Cumbre de Seguridad, lanzamos una campaña pública para crear conciencia, llamada “Impuestos. Seguridad. Unidos.” También hemos iniciado una serie de consejos de seguridad que pueden ayudarle a protegerse de los criminales cibernéticos.

La estafa puede aparentar ser de un amigo, una compañía con quien hace negocios, acerca de un premio, cualquier cosa para persuadirlo a que usted abra el correo electrónico o texto.

Una buena regla general: no provea información personal como resultado de un correo electrónico no solicitado.

Aquí hay algunos consejos básicos para reconocer y evitar un correo electrónico fraudulento:

Contiene un enlace. A menudo, los estafadores se hacen pasar por empleados del IRS, instituciones financieras, compañías de tarjetas de crédito, hasta compañías de impuestos o proveedores de software. Pueden decir que necesitan actualizar su cuenta o pedirle que cambie una contraseña. El correo electrónico ofrece un enlace a una página web falsa que puede lucir similar a la página oficial. No pulse en el enlace. En caso de duda, vaya directamente a la página legítima para tener acceso a su cuenta.

Contiene un archivo adjunto. Otra opción para los estafadores es incluir un archivo adjunto al correo electrónico. Este archivo puede estar infectado con malware que puede descargar software malicioso en su computadora sin su conocimiento. Si es spyware, los criminales pueden verificar sus pulsaciones del teclado para obtener información acerca de sus contraseñas, número de seguro social, tarjetas de crédito u otros datos confidenciales. No abra archivos de fuentes desconocidas.

Viene de una agencia de gobierno. Los estafadores intentan asustar a las personas para que abran los enlaces de correo electrónico, haciéndose pasar por agencias de gobierno. Frecuentemente, los ladrones tratan de imitar al IRS y a otras agencias gubernamentales

Es un correo electrónico “extraño” de un amigo. Los estafadores también piratean cuentas de correos electrónicos y tratan de aprovecharse de las direcciones de correos electrónicos robadas. Usted puede recibir un correo electrónico de un “amigo” que no parece correcto. Puede que le falte el asunto en la línea de asunto o que contenga peticiones o lenguaje extraño en el contenido subyacente. Si parece extraño, ignórelo y no pulse en los enlaces.

Vea el URL. Quien le envía el correo electrónico puede tratar de engañarlo con el URL. Por ejemplo, en lugar de www.irs.gov, puede ser uno parecido pero falso como www.irs.gov.nombremalicioso.com. Coloque el cursor sobre el texto para ver un mensaje emergente (pop-up) del URL auténtico.

Use características de seguridad. Generalmente, su proveedor de correo electrónico y navegador tendrá características anti-spam y phishing. Asegúrese de usar todas las características del software de seguridad.

Abrir un correo electrónico fraudulento y pulsar en el enlace o anexos es una de las formas más comunes en que los ladrones no sólo roban su identidad o información personal, sino también entran en las redes de las computadoras y causan otros problemas.

Aprender a reconocer y evitar correos electrónicos de tipo phishing, y compartir ese conocimiento con su familia, es fundamental para combatir la pérdida de datos y robo de identidad. Las empresas deben educar a todos los empleados acerca de estos peligros.

El IRS, las agencias estatales de impuestos y la industria de impuestos, se unieron como la Cumbre de Seguridad para promulgar una serie de iniciativas para ayudar a protegerlo del robo de identidad relacionado con los impuestos, en el 2017. Usted puede ayudar al seguir estos pasos básicos.

