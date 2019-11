Nueva etapa consular en McAllen

Con motivo del cambio de gobierno en México, previamente a que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera sus funciones, es decir, antes del primero de diciembre del 2018, se pidió a los cónsules y embajadores que no eran miembros del servicio exterior mexicano que presentaran su renuncia. Así, muchas de las dependencias diplomáticas mexicanas quedaron sin sus respectivos titulares, una de ellas fue la de McAllen.

Durante varios meses muchos de los consulados en Estados Unidos que se vieron afectados por la disposición fueron recibiendo paulatinamente a los nuevos representantes, algunos de ellos llamados de carrera, otros no.

En el caso de McAllen, finalmente la semana anterior hizo su arribo quien habrá de fungir en el futuro como máximo representante consular mexicano en esta ciudad, Froylán Yescas Cedillo, quien, trasciende, está plenamente identificado con la llamada Cuarta Transformación de México que encabeza López Obrador.

El inicio de la gestión Yescas Cedillo no pudo ser más afortunado. A menos de 48 horas de haber hecho su arribo, le tocó presidir la entrega de libros en una plaza comunitaria de la ciudad de Pharr junto con el director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito de México, el Dr. Miguel Antonio Meza, quien, hay que mencionarlo, además de una gran trayectoria en el ámbito académico y de servicio gubernamental, fue cónsul de México en El Paso y Detroit. En ésta, la segunda ocasión que preside la Comisión, le tocó precisamente en esta ciudad entregar el libro número siete millones que recibe la comunidad mexicana en el exterior.

Lo anterior formó parte del inicio de los eventos de la Semana Binacional de Educación, donde los funcionarios aludidos también presidieron una reunión con los representantes de instituciones educativas y diversos servicios escolares que apoyan a la comunidad mexicana de la región en los aspectos cultural y educativo, donde como colofón, la diputada federal Maribel Aguilera Chairez, del Partido Morena, hizo la presentación del contenido de una iniciativa de ley que busca beneficiar a los residentes en México, principalmente mujeres, que dependen de familiares que han optado por migrar al exterior.

Muy meritorio por parte del nuevo cónsul fue reconocer la labor que desempeñan en el Consulado de McAllen varios de sus funcionarios, que bajo la dirección de la cónsul adscrita Socorro Jorge Cholula, le han dado continuidad a las labores administrativas y de protección a los mexicanos dentro de la circunscripción consular que les corresponde.

Un cónsul de México, no exclusivamente en McAllen, sino en cualquier ciudad fronteriza, tiene una gran responsabilidad, no solamente con los mexicanos que residen en el área que se le ha asignado, sino, en ocasiones, con una compleja problemática con autoridades y circunstancias que se presentan en ambos lados de la frontera.

Pero todo indica que se dan las condiciones para que haya continuidad en la atención a los mexicanos radicados en el Valle de Texas, y además que surjan ideas innovadoras y programas que beneficien a quienes forman parte de la mayor fuente de divisas de México, pero también un gran capital humano de mexicanos que, por muchas razones, también impulsan la economía de los Estados Unidos.

