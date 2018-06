Votos vs goles

Marcado por los efectos del tercer debate, entramos de lleno a la última quincena de campaña en la que se asegura que lo que se ha visto hasta ahora de acusaciones, golpes y contragolpes es poco, al lado de lo que los ciudadanos mexicanos tendrían oportunidad de ver en estos días definitivos para el futuro político de México.

La atención de las campañas políticas se verá, quiérase o no, minimizada por la atención a los partidos de la Copa Mundial de Futbol que, desde Rusia, acaparará comentarios y especulaciones.

El primer gran impacto informativo futbolístico a la contienda política se dio la mañana del martes, cuando los medios difundieron la decisión de la Federación Internacional de Futbol de conceder la sede del campeonato mundial para el año 2026 a la tercia que integran México, Estados Unidos y Canadá. El propio presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, salió a dar un mensaje con motivo de lo que considero un triunfo del trabajo conjuntos de los tres países.

Esto opacó lo que hasta unas horas antes el tema principal de discusión y análisis, la participación de los candidatos presidenciales en el debate dese Mundo Maya en Mérida.

Así es que para los comités de campaña de los candidatos será una verdadera hazaña el lograr que el ciudadano común distraiga la atención de la justa futbolera para manifestar su adhesión a quienes aspiran a ocupar un puesto de elección popular. Sin embargo, de que se puede, se puede.

Pero con respecto al debate, de donde se ha tomado con seguridad material para vigorizar los ataques mutuos en los spots que en los próximos días veremos, salvo que surja algo verdaderamente impactante, los expertos dicen que no cambiará mucho el lugar privilegiado que hasta ahora ocupa en la contienda presidencial el abanderado de “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, aunque no podemos ignorar los vuelcos que han dado las elecciones en otros países como Inglaterra, Colombia, Estado Unidos y Costa Rica, por mencionar algunos.

Desde luego, en esos países no existía un margen tan amplio de votos entre el primero y segundo lugar, aunque tampoco un número tan alto de personas que se niegan a ser encuestadas, de acuerdo con las observaciones que hacen los profesionales que realizan estos estudios cuando describen la metodología utilizada.

Recordemos que cuando nos presentan las encuestas éstas generalmente reflejan lo que se logró de respuestas de los encuestados unos días antes.

Hay otras que dicen “Si hoy fuera la elección”, pero una encuesta no es una elección y la elección no se está llevando cabo este día.

Tamaulipas es el mejor ejemplo. En la elección para gobernador de 2016 los resultados dieron muchos más votos al ganador, Francisco Cabeza Vaca, de los que ya se le adjudicaban en las encuestas.

Así es que entre porras a México y a los candidatos políticos que los mexicanos prefieran, dispongámonos a presenciar el desenlace de las que han sido calificadas como las campañas más disputadas de este país.

