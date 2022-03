Lifetime galardona a cinco mujeres latinoamericanas que “rompen paradigmas”

Ciudad de México, (EFE).- El canal televisivo Lifetime galardonó en los Latin America Lifetime Awards (LALA) 2022, que se realizaron virtualmente, a cinco mujeres latinoamericanas que consideraron que “rompen paradigmas” y son “inspiración permanente” para el mundo entero.

“Estas impresionantes mujeres son ejemplo constante de que no hay límites cuando hay pasión, imaginación y perseverancia”, dijo el vicepresidente de marketing, afiliados y comunicación corporativa de A+E Latam, César Sabroso, quien presentó la gala.

Con esta entrega de premios, Lifetime, canal de contenido mayoritariamente creado por mujeres para mujeres, reconoce su labor.

La primera premiada fue la argentina Marta Minujín, artista plástica representante del poparty, creadora de obras emblemáticas y estructuras monumentales construidas con múltiples materiales.

“La vida, el planeta tierra, me inspira cada día, tengo ideas todo el tiempo y a veces las realizo, es un milagro”, dijo la creadora al recibir el premio con forma de alas.

Otra de las mujeres reconocidas por Lifetime fue Margareth Menezes, activista brasileña y representante del afropop brasileño.

“El afropop es una expresión de la música afrourbana, afrocontemporánea, que está en boga en todo momento. Mi dedicación es por el reconocimiento del artista negro”, compartió la cantante.

Por otra parte, Sabroso entregó el premio a la colombiana Adriana Ocampo, una de las científicas más reconocidas del mundo y que participó, entre otros muchos proyectos, en la misión “Nuevos horizontes” que permitió contemplar por primera vez Plutón.

“Exploramos para el bien de la humanidad. Somos una sola especie en un solo planeta y unidos podemos llegar a cosas increíbles. Nuestra especie está hecha para crear, para inventar, para explorar. No importa en el espacio el color de piel o quien eres, lo que importa es tu mente, tu conocimiento, tu exploración”, sentenció la colombiana.

También fue reconocida Christiane Endler, capitana de la selección femenina de fútbol de Chile y mejor portera del mundo según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por su sigla en francés).

“El premio de la FIFA es importante por ser la primera latinoamericana en ser premiada. Para mí es un honor y una posibilidad de abrir puertas para que más niñas y más mujeres quieran realizar sus sueños”, dijo la joven chilena.

Por último, fue reconocida la cantante, compositora, antropóloga y activista mexicana Lila Downs, quien aseguró que admirar a otras mujeres o personajes le ha servido para sentirse acompañada.

“Sentirme acompañada por otras mujeres me ha hecho sentirme inspirada para componer canciones que hablan a veces sobre cosas cotidianas”, remató la artista.

Los LALA fueron creados (esta fue su segunda edición) por Lifetime con el propósito de “rendir un merecido homenaje a las mujeres que con su ejemplo empoderan a otras mujeres, que con sus logros, trayectoria y testimonio han logrado romper paradigmas y sirven de inspiración, que representan los desafíos, luchas y logros de la mujer latinoamericana en el mundo”, dijo el canal.

En la edición 2021, los Latin America Lifetime Awards reconocieron la labor de cinco personalidades: Valeria Mazza en representación de Argentina, Daniella Álvarez por Colombia, Ana Baquedano por México, Cibele Racy por Brasil y Pilar Sordo por Chile.