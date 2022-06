Yalitza Aparicio protagonizará el regreso de “Mujeres Asesinas” para ViX+

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La mexicana Yalitza Aparicio será la protagonista del primer episodio del regreso de la serie “Mujeres Asesinas” a la televisión, que se podrá ver en la plataforma de “streaming” ViX+ del grupo TelevisaUnivision.

El conglomerado mediático anunció el proyecto después de incesantes rumores que apuntaban a que la serie, que se convirtió en una de las ficciones más populares de México entre 2008 y 2010, estaba preparando una cuarta temporada.

Al final no será una continuación de la historia original, sino que la plataforma estrenará una versión completamente nueva del formato.

Escrita por la española Alicia Luna, la nueva “Mujeres Asesinas” contará con ocho episodios independientes, cada uno sobre un crimen inspirado en “la vida real”, avanzó ViX+ sobre la trama en un comunicado.

“Las protagonistas de esta serie no tenían una vida sencilla, tranquila o feliz. Se enfrentaron a parejas violentas, padres o madres manipuladores, jefes hostiles y situaciones humillantes. (…) Sin recursos ni ayuda psicológica, llegaron al límite de sus fuerzas en situaciones trágicas de las que no tenían forma de escapar, siendo la cárcel o la muerte menos aterradoras que seguir soportándolo”, detalló.

La serie formará parte del catálogo de pago de ViX, una plataforma centrada en producciones en español que aspira a convertirse en líder del mercado hispano tras la fusión del grupo Televisa (mexicano) con Univision (estadounidense).

Entre otros proyectos, Aparicio tiene previsto estrenar un drama médico llamado “Midnight Family” actualmente en desarrollo en Ciudad de México y dirigido por los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín para Apple TV+.

También participará en el filme del director mexicano Luis Mandoki, “Presencias”.

Antes, en 2021, protagonizó “Hijas de brujas”, de la directora Faride Schroeder, que fue la primera aparición de Aparicio tras su arrollador éxito en “Roma” (2018), ganadora del Óscar a la mejor película extranjera.